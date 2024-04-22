В Мурманске открылся Центр профилактики когнитивных расстройств

На базе Мурманской областной научной библиотеки заработал Центр профилактики когнитивных расстройств. Теперь каждый желающий сможет посетить бесплатные занятия, направленные на раннее определение, предотвращение и профилактику нарушений у людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Дмитрий Михайлевич, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики»: «У бабушек и дедушек возникает такая проблема, когда они начинают что-то забывать периодически. Какие-то элементарные вещи сейчас уже становятся тяжёлыми для выполнения и, соответственно, со временем забываются. Наш центр направлен на то, чтобы эти недостатки восполнить и затормозить, скажем так, прогрессирование этого заболевания».

Посетителей центра прежде всего ждёт тестирование, которое покажет, есть ли проблемы. Ну, а уже после можно послушать лекции и заняться нейрогимнастикой.

Все процедуры будут вести прошедшие специальную медицинскую подковку волонтёры или врачи.

Дмитрий Михайлевич, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики»: «Это будут уже люди с медицинским образованием. Они пройдут подготовку в Москве, получат сертификат о том, что они могут работать и обучать людей пенсионного возраста. Также это будут специалисты из поликлиник, врач гериатр, который также будет работать с людьми пенсионного возраста».

Специальными гостями открытия центра стали участники клуба «Старшие», созданного в библиотеке два года назад специально для пенсионеров.

Тамара Гридина, участница клуба «Старшие»: «Сегодня проводят с нами занятие. Мы будем сегодня заниматься гимнастикой».

Посещение Центра профилактики когнитивных расстройств даст пенсионерам не только новые знания и возможность предотвратить серьёзные заболевания, но и человеческое общение, которое порой так необходимо старшему поколению.