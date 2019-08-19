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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.19 19:30

В Мурманске открылся фирменный магазин обоев

В столице Заполярья открылся фирменный магазин обоев «Victoria Stenova». Здесь представлены высококачественные обои по демократичным ценам.

До открытия магазина «Victoria Stenova» в Заполярье не было фирменных магазинов обоев. Для мурманчан это принципиально новый формат: высокотехнологичный и уютный шоурум с виртуальной комнатой. Надев 3Д очки можно «примерить» обои и подобрать дизайн комнаты. Первые посетители от такой функции просто в восторге.

«Очень интересная вещь, мне очень понравилось, - рассказывает Оксана Кунгурова, посетитель магазина. – Надеваешь очки и как в 3Д можно подобрать под интерьер. Там сразу и обои, и стол, полностью интерьер сделан. И подбираете то, что вам надо. Смотрится очень супер, очень удобно, если у вас плохо с абстракцией и не можете представить, то наденете  эти очки и будете подбирать  обои под интерьер. Смотрится очень здорово!».

Так как проект является партнерским с производителем, то цены на обои без посреднических наценок здесь очень демократичные. Как говорят первые посетители, не стоит пугаться такого красивого интерьера и уютной атмосферы магазина - товары здесь доступные.

«У нас в магазине представлены все популярные и модные тренды в мире обоев, - рассказывает Антон Соцков, руководитель магазина «Victoria Stenova». - Это и экостиль, и скандинавский стиль, и лофт, и модерн. Мы очень щепетильно относимся к обучению персонала, наши продавцы профессионалы своего дела, они всегда помогут, подскажут, чтобы для покупателя момент покупки обоев был не каким-то стрессом, а чтобы они не совершили ошибок, и им было комфортно сделать намного лет уют в своём доме».

Дизайнер Ольга Медведева говорит, что не могла пропустить открытие такого магазина. Ведь он не поход на обычные строительные гипермаркеты и ассортимент - здесь совсем другое качество. В «Виктория Стенова» можно выбрать не только обои, но и предметы интерьера: постельное бельё, полотенца, скатерти и даже ароматические свечи из соевого воска.

«Мне очень нравится, что здесь можно даже для себя что-то купить, - рассказывает Ольга Медведева, посетитель магазина, - потому что здесь идёт ещё и домашний текстиль. Приблизили к тому, что люди могут выбрать и что для дома можно приобрести. Не только ведь обои покупают, но ещё интерьерные предметы. А текстиль здесь выложен в очень хорошем качестве».

Магазин расположен по адресу: г.Мурманск,  проспект Кольский, 40, 2-й этаж, сход со стороны магазина «Строймикс».

На правах рекламы.

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