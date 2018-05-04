ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Милые бранятся - только тешатся, или Ссоры и конфликты между людьмиПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»04.05.18 19:30

В Мурманске открылся фирменный магазин «Тулома»

В центре Мурманска открылся магазин старейшего на Кольском полуострове предприятия «Тулома». На прилавках традиционно представлены самые свежие и качественные продукты питания.

Узнаваемых брендов, особенно сельскохозяйственных, в Мурманской области не так уж и много. Один из самых известных ещё с советских времён – «Тулома». Одноименному предприятию, которое региональным властям удалось спасти от кризиса и экономических потрясений,  в этом году исполнилось 88 лет. О смелом курсе, взятом на «оздоровление» финансовой ситуации, говорит недавний ребрендинг, расширение ассортимента продукции и открытие фирменных магазинов.

- Мы хотели бы, чтобы до покупателя доходила самая  свежая наша продукция и  по другой цене,- говорит Екатерина Бугаенко,  директор ГОУСП «Тулома», - потому что сети всё равно делают свою наценку. Мы будем зарабатывать живые деньги. Мы бы ещё расширили нашу сеть магазинов, чтобы северяне легко покупали нашу продукцию.

Помимо традиционных молочных продуктов, яиц, говяжьего и свиного мяса, колбасы на прилавках этого магазина и других торговых точек можно найти такой редкие для Мурманска продукты как козье молоко и мясные изделия из оленины. Пополняют линейку товаров за счёт активного сотрудничества с фермерскими хозяйствами области. «Все мясные продуты делаются только из натурального мяса. Мы не добавляем ничего, что не должно быть в колбасе, - уверяет Екатерина Бугаенко,  директор ГОУСП «Тулома». - Только натуральное мясо - говядина и свинина. И коптильня у нас работает на натуральных опилках».

Сегодня предприятие занимает уверенные позиции не только по качеству продукции, но и по объему производства. При этом технологи не используют  консерванты, поэтому  сроки хранения такие скромные.

- Наша задача - продвинуть товар в народ. Чтобы люди получали свежие продукты. Чем больше будет таких точек реализации, тем больше будет у нас товарооборот, тем лучше  предприятию, - говорит Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. -  Самая главная наша задача - снабдить северян свежими продуктами.

То, что у нас на Севере удалось сохранить своё сельское хозяйство, можно считать чудом, учитывая то, какую огромную конкуренцию продукции местного агропромышленного комплекса приходится выдерживать на современном рынке. И сложно сказать, что бы было с фермерами, не будь государственных субсидий и преференций со стороны торговых сетей, например, по приоритетному размещению товаров.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 106 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

анна
04.05.18 22:17
ну, надеюсь и очень жду, что следующий на выход ЕРМОЛИН!!!!!
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
Петров И.В., пенсионер
04.05.18 22:00
Ушинская, вы как там, про******ли? и вообще т*****ми бываете когда-нибудь? хотя, вас ведь не лишат прав, на кроссовере, да еще с такими покровителями! связи-то остались еще? а вы митинг в поддержку
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
Артем
04.05.18 21:26
а я в шоке от Ушинской! как говорится кто о чем, а у бизнесменов одни деньги на уме: лишаются части прибыли от потери богатого клиента, возможно крышевания, а еще рабочим на 3 копейки больше платить
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)06:30«ТелеМамы». Семейная программа (0+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика