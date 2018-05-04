В Мурманске открылся фирменный магазин «Тулома»

В центре Мурманска открылся магазин старейшего на Кольском полуострове предприятия «Тулома». На прилавках традиционно представлены самые свежие и качественные продукты питания.

Узнаваемых брендов, особенно сельскохозяйственных, в Мурманской области не так уж и много. Один из самых известных ещё с советских времён – «Тулома». Одноименному предприятию, которое региональным властям удалось спасти от кризиса и экономических потрясений, в этом году исполнилось 88 лет. О смелом курсе, взятом на «оздоровление» финансовой ситуации, говорит недавний ребрендинг, расширение ассортимента продукции и открытие фирменных магазинов.

- Мы хотели бы, чтобы до покупателя доходила самая свежая наша продукция и по другой цене,- говорит Екатерина Бугаенко, директор ГОУСП «Тулома», - потому что сети всё равно делают свою наценку. Мы будем зарабатывать живые деньги. Мы бы ещё расширили нашу сеть магазинов, чтобы северяне легко покупали нашу продукцию.

Помимо традиционных молочных продуктов, яиц, говяжьего и свиного мяса, колбасы на прилавках этого магазина и других торговых точек можно найти такой редкие для Мурманска продукты как козье молоко и мясные изделия из оленины. Пополняют линейку товаров за счёт активного сотрудничества с фермерскими хозяйствами области. «Все мясные продуты делаются только из натурального мяса. Мы не добавляем ничего, что не должно быть в колбасе, - уверяет Екатерина Бугаенко, директор ГОУСП «Тулома». - Только натуральное мясо - говядина и свинина. И коптильня у нас работает на натуральных опилках».

Сегодня предприятие занимает уверенные позиции не только по качеству продукции, но и по объему производства. При этом технологи не используют консерванты, поэтому сроки хранения такие скромные.

- Наша задача - продвинуть товар в народ. Чтобы люди получали свежие продукты. Чем больше будет таких точек реализации, тем больше будет у нас товарооборот, тем лучше предприятию, - говорит Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. - Самая главная наша задача - снабдить северян свежими продуктами.

То, что у нас на Севере удалось сохранить своё сельское хозяйство, можно считать чудом, учитывая то, какую огромную конкуренцию продукции местного агропромышленного комплекса приходится выдерживать на современном рынке. И сложно сказать, что бы было с фермерами, не будь государственных субсидий и преференций со стороны торговых сетей, например, по приоритетному размещению товаров.