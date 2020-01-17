В Мурманске открылся городской фестиваль рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка»

Он традиционно состоялся на базе мурманской школы № 49.

Уже пятый год подряд творческие коллективы образовательных учреждений и приходских воскресных школ Мурманска принимают участие в фестивале «Рождественская сказка». Возраст артистов от 5 до 17 лет.

Юрий Гугин, директор мурманской школы № 49: «С желанием приходят дети на наш фестиваль, приходят и взрослые. Мы его проводим для того чтобы рассказать о Боге, рассказать о православии. Интересно и познавательно».

С каждым годом интерес к фестивалю растёт. Ведь, благодаря ему, у детей появляется возможность раскрыть свои творческие способности, а также познакомиться с работами других театральных коллективов. Фестиваль организует комитет по образованию администрации областного центра совместно с Мурманской и Мончегорской епархией русской православной церкви.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «В канун Крещения у нас проводится такое замечательное мероприятие. В нём участвуют, в том числе приходские школы. Хочется поблагодарить епархию. Ведь, что такое христианство – это, в первую очередь, любовь. И мне хочется, чтобы все участники любили друг друга, любили наш город, любили весь мир».

По итогам фестиваля творческие коллективы будут награждены памятными призами и дипломами.