В Мурманске открылся I Международный фестиваль театров-кукол «Полярная сова»

Мурманский областной театр кукол встречает гостей. Более 100 артистов из разных городов России и Беларуси собрались в одном месте на фестиваль «Полярная сова», чтобы обменяться опытом и насладиться творчеством коллег.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Этот фестиваль является продолжателем Фестиваля театров кукол стран Баренцева региона, который проходил и в нашем театре. Теперь это будет российский, мурманский фестиваль, который будет проходить в Мурманске регулярно и традиционно. Я очень рад, что к нам приехало очень много гостей: 16 театров будет принимать участие в фестивале, свыше 150 участников. Это очень много для фестиваля такого уровня».

География фестиваля обширная. Гости приехали из Архангельска, Белгорода, Москвы, Белорусского Гродно и Витебска, а также впервые на севере даст представления театр кукол из Луганской Народной Республики. Всех участников влечёт одна цель - познакомить зрителей и профессионалов со своими лучшими постановками.

Борис Поткин, артист Псковского областного театра кукол: «В Мурманск мы привезли замечательный спектакль из нашего репертуара, который называется «Вечера на хуторе близ Диканьки». Я думаю, что мурманчанам он очень понравится, потому что он наполнен чудесам, волшебством, каким-то духом. В общем, вы сами всё увидите, когда придёте к нам на спектакль 21 числа».

Виталий Гришин, артист-кукловод Государственного театра кукол Республики Коми: «Приехали со спектаклем «Каша из топора». Это авторская работа Ольги Петуховой. Режиссёр к нам приезжала и поставила спектакль очень необычный. Он отличается от классической сказки про то, как солдат при помощи своей смекалки поел и раздобрил старуху. Наш спектакль про другое, он про материнскую любовь, про потерю, в какой-то мере, про одиночество, но и про надежду».

Помимо выступлений артистов ждут мастер-классы и творческие встречи с лучшими театроведами страны. Фестиваль продлится до 24 апреля, ознакомиться с программой можно на сайте Мурманского областного театра кукол.