В Мурманске открылся кинокампус, где жители региона знакомятся с историей мурманского кино и учатся кинопроизводству

Кинокампусу «Палтус» дали старт в Мурманске. Участники обучающей программы могут создать свой проект, найти единомышленников, познакомиться с артистами и режиссёрами.

Кампус помогает не только местным киноделам подобрать команду, но и приезжим режиссёрам познакомиться с региональными специалистами.

Светлана Солдатова, директор продюсерского центра «Северный характер»: «Это многоэлементная программа, которая связана не только с презентациями фильмов, но связана ещё и с обучением, потому что мы хотим познакомить людей, которые сюда будут приходить с кинопрофессиями. В основном, конечно, мы рассчитываем на молодых людей, для того чтобы, когда они принимали решение, где они дальше будут работать, они убедились, что кино – это круто и надо именно дуда приложить все свои усилия. Мы предполагаем, что результатом этого проекта будет создание и укрепление киносообщества в Мурманской области. В частности, в городе Мурманске. Для нас важно, чтобы именно в город Мурманск приходило большое кино».

Однако, для того чтобы приступать к съёмкам, нужно изучить историю кинопроизводства в Заполярье, уверены организаторы. Поэтому первые занятия в кинокампусе начались с исторических лекций.

Дмитрий Ермолаев, начальник отдела научного использования и публикации архивных документов Госархива Мурманской области: «Одна из моих любимых тем – начало художественных съёмок на Кольском полуострове. 20-30 годы прошлого века - эпоха немого кино и первые фильмы звуковые – это просто чистая романтика по сегодняшним временам».

Немое кино с титрами и оркестровой музыкой, чёрно-белые фильмы, первый цвет и цифровые ленты – всё это история кинопроизводства на Кольском полуострове. Только игровых фильмов за Полярным кругом сняли более сотни, не говоря уже о документальных.

Екатерина Козырева, участница проекта «Кинокампус «Палтус»: «Я пока не знаю, хочу ли я связать жизнь с кино, но мы с ребятами - с группой уже снимали любительские фильмы. Я давно интересуюсь кино, я даже как-то снималась в массовке. Мне понравилось и захотелось узнать этот процесс глубже, а тут Светлана Юрьевна Солдатова подсказала, что есть такой проект и можно приходить на лекции, заниматься изучением киноискусства».

Что касается современности, то с января по июль 2025 года в Мурманской области уже снято более 30 кинопроектов. География съёмок охватывает Кировск, Териберку, Мончегорск, Печенгский округ, Кандалакшу, Ловозеро. Экономический эффект от отрасли подтвержден. За пять лет съёмочные группы потратили в Заполярье более 228  млн рублей.

