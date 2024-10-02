В Мурманске открылся колледж цифровых профессий «Синергия»

Впервые студентам стал доступен ряд специальностей, которых раньше не было в других учебных заведениях региона. Как получить качественное образование в современном месте, расскажем прямо сейчас.

Колледж «Синергия» - новый образовательный центр в Мурманске, который впервые распахнул свои двери месяц назад. Здесь выпускники школ, не уезжая в другие города, могут получить профессию своей мечты.

Камила Чиркова, студент факультета «Графический дизайн»: «В Мурманске очень мало колледжей для художников. Я оканчиваю художественную школу, а тут есть возможности поступить на хорошего графического дизайнера, чтобы дальше развиваться. Тут есть специальное оборудование, например, графические планшеты. У меня такой же есть дома, я в нём очень хорошо разбираюсь».

Сегодня, в День среднего профессионального образования, студенты «Синергии» в праздничной обстановке получили свои долгожданные студенческие билеты.

Виолетта Москалева, студент факультета «Графический дизайн»: «У меня было много знакомых, которые учились в других колледжах Мурманска. Их на данной специальности не устраивало преподавание в других учебных заведениях. И я решила, что пойду сюда, потому что такая специальность есть только здесь. Очень хорошие преподаватели, которые всегда могут помочь, всегда объяснят тему понятно, как это должно быть».

В колледже установлено новейшее оборудование, необходимое для практических занятий по профильным предметам. Созданы современные аудитории и компьютерные классы, работают квалифицированные преподаватели.

Александр Тетерюк, директор по развитию проекта «Региональные колледжи» университета «Синергия», г. Москва: «У нас кроме самих компьютеров, программного обеспечения к ним, есть планшеты, принтеры, 3д-принтеры и многое другое. Инвестиции в этот колледж составили ни один десяток миллионов рублей. Это дорогая история, история на многие года. Мы рассчитываем, что ближайшие десятилетия будем обучать новых специалистов для Мурманска и области».

На 2024-2025 учебный год запланировано к приёму 120 студентов, приёмная кампания длится до 25 ноября. А ещё в октябре действует скидка 30% на обучение. Значит, у всех желающих ещё есть возможность получить востребованную профессию и диплом государственного образца.

Инна Андрусенко, директор Мурманского колледжа цифровых профессий «Синергия»: «У нас в Мурманской области никогда не готовили специалистов анимации и анимационного кино. Это действительно будут уникальные специалисты. Они будут работать на телевидении, радио, в креативных индустриях. У нас действительно в стране кадровый голод на таких специалистов. Они могут проходить практику на студии «Союзмультфильм» или на наших предприятиях. Мы - единственные, кто предлагает такое обучение. Очень нужны Мурманской области, и об этом говорил губернатор, специалисты по аддитивным технологиям».

Для абитуриентов действуют социальные льготы. Все подробности можно узнать в приёмной комиссии мурманского колледжа «Синергия».

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