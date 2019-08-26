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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.19 19:30

В Мурманске открылся новый ТРК «Plazma»

В Мурманске открылся новый большой торгово-развлекательный комплекс «Plazma». О том, какие магазины уже открыли двери для посетителей, расскажет корреспондент «Арктик-ТВ» Елена Голямина.

В Мурманске открылся новый торгово-развлекательный комплекс «Plazma». Этого события мурманчане ждали больше года. «Plazma» - это 45 тысяч квадратных метров для шоппинга и развлечений. Одним из первых в новом ТРК посетителей встретил гипермаркет «Твой». Процесс покупок стал ещё проще и интереснее: цветовая кодировка зон позволяет с лёгкостью ориентироваться в большом магазине. Здесь же установили первый в области молокомат, где можно приобрести молоко от местных фермеров. А рядом большой выбор тортов, выпечки и горячих блюд.

Сейчас уже работают якорные арендаторы:  «DNS Гипер», флагманский магазин «Летуаль», «Детский Мир», операторы фуд-корта. Торгово-развлекательный комплекс предназначен для семейного отдыха, поэтому помимо фуд-корта на 700 мест в гипермаркете «Твой» работает уютное кафе. А уже в октябре для посетителей откроют большой парк развлечений.

«Основной упор мы хотели сделать на развлекательную составляющую,  - говорит Кристина Крылова, управляющая ТРК «Plazma». – В комплексе будут представлены два якорных оператора. Это детский игровой парк на две с половиной тысячи квадратов, новый федеральный оператор заходит в город и новый современный кинотеатр с новыми лазерными проекторами».

В общей сложности в комплекс войдут более 100 мировых и российских брендов. Но на этом планы руководства «Plazma» не заканчиваются. В ближайшие годы рядом с ТРК построят несколько долгожданных и важных для области объектов.

Планируется строительство второй и третьей очередей. Именно там будут открыты известный строительный гипермаркет, киноконцертный зал на 5000 посадочных мест и, обещанный мурманчанам аквапарк.

Чтобы мурманчанам было удобно добираться до ТРК, запущены бесплатные брендированные автобусы и изменён маршрут городского общественного транспорта 3Т.

На правах рекламы.

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