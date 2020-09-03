В Мурманске открылся образовательный проект «Яндекс.Лицей»

Одна из учебных площадок лицея разместится на базе создаваемого Центра управления регионом Мурманской области.

«Яндекс.Лицей» - это бесплатные очные курсы по программированию для школьников, на которые могут поступить ученики 8-9-х классов. Программа обучения рассчитана на два года. За это время дети смогут изучить основы языка программирования Python.

Такие навыки сейчас очень востребованы, с их помощью специалист может решить множество практических задач.

За второй год обучения школьников научат моделировать физические процессы и создавать компьютерные игры, программировать сетевые приложения и ботов, создавать графические интерфейсы пользователя.

Полученные знания пригодятся не только будущим разработчикам, но и тем, кто планирует стать, например, стать биологом, экономистом или лингвистом.

Курс обучения бесплатный, а набор конкурсный. Приём заявок на предстоящий учебный год открыт на сайте проекта до 10 сентября.