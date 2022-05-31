В Мурманске открылся первый центр регионального отделения «Российский Красный Крест»

«Красный Крест» - независимая гуманитарная организация, работающая по всему миру. А теперь её отделение есть и в Мурманске. Обновленный центр на проспекте Кирова удалось открыть благодаря финансовой поддержке неравнодушных и помощи десятки добровольцев.

«Красный Крест» - независимая гуманитарная организация, работающая по всему миру. А теперь её отделение есть и в Мурманске. Обновленный центр на проспекте Кирова удалось открыть благодаря финансовой поддержке неравнодушных и помощи десятки добровольцев.

Елизавета Титова, заместитель председателя регионального отделения «Российский Красный Крест»: «Это помещение, куда подростки, школьники или родители с детьми могут прийти после школы. Здесь на бесплатной основе будет работать психолог. Любой человек, обратившийся к нам в центр, может получить психологическую помощь. Здесь будут волонтёры помогать подросткам с уроками, здесь же будут проходить разные мероприятия, мастер-классы, обучающие и развивающие и тренинги».

Стать волонтёром «Красного Креста» может любой желающий. Образование и возраст большой роли не играют. Например, самому юному помощнику центра в Мурманске – 13 лет.

Владислав Мельников, волонтёр центра «Красного Креста»: «Помогать - это хорошо. Иногда, когда у меня время свободное, я приезжаю сюда и помогаю».

Помощь, поддержка и любовь - основные постулаты гуманитарной организации. Волонтёры мечтают сделать жизнь нуждающихся более светлой и доброй.

Наташа Пиликина, волонтёр центра «Красного Креста»: «У нас есть небольшие тренинги для детей, мастер-классы, которые мы будем здесь проводить. Я люблю детей, мне нравится проводить с ними время. Мне кажется, что я буду тем «ребёнком», который будет валяться с ними на полу и играть в игрушки. Я здесь, чтобы общаться с детьми, потому что им нужно общение».

Центр «Красного Креста» работает проспекте на Кирова, 62а. Чтобы стать частью дружной команды добровольцев необходимо заполнить заявку на официальном сайте, либо в группе «ВКонтакте» – «Российский Красный Крест», Мурманск. Там же можно найти информацию о текущих сборах, которые ведут волонтёры.