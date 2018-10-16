В Мурманске открылся первый шоу-рум агентства недвижимости «Новостройки Петербурга»

Теперь каждый, кто желает приобрести квартиру в городе белых ночей или Ленинградской области, может, не покидая столицу Заполярья, оценить качество стройматериалов и отделки будущей квартиры.

Агентство невидимости «Новостройки Петербурга» успешно работает на рынке жилья уже 16 лет. За это время по всему северо-западу открылось 13 офисов и центров, в которых трудятся высококвалифицированные специалисты, способные идеально подобрать новую квартиру с учётом всех потребностей. Совсем недавно один из филиалов компании - На Буркова, 11/18 в Мурманске обновился. Здесь создали полноразмерный макет квартиры с отделкой.

- Цена квартиры с отделкой начинается от миллиона восьмисот тысяч. Конечно, представлены и старты продаж - это самые низкие, минимальные цены на квартиры в домах, которые уже практически сданы или сдаются, рассказывает Анна Леонтьева, помощник руководителя «Новостройки Петербурга», - до бизнес класса, бизнес уровня. Мы продаём квартиры во всех районах города Санкт-Петербурга.

Компания «Новостройки Петербурга» сотрудничает более чем с 50 застройщиками, с которыми за долгие годы сложились доверительные и крепкие партнёрские связи, и 20 банками, которые предоставляют покупателям возможность ипотечного кредитования по сравнительно низкой процентной ставке.

- На условиях партнёрского канала для клиентов «Новостроек Петербурга» сниженны процентные ставки от 9%, - говорит Антонина Лотоцкая, старший менеджер АО «Россельхоз Банк». – Мы всегда рады и готовы к сотрудничеству.

В честь открытия первого в Мурманске шоу-рума новостроек агентство предлагает покупателям бесплатно отправиться в Петербург, чтобы оценить свою будущую квартиру лично. Подробности можно уточнить в любом офисе компании «Новостройки Петербурга» или по телефону 8-800-250-76-25.