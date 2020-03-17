В Мурманске открыт мужской монастырь

Такое решение принял священный Синод Русской православной церкви. В него преобразовано Свято-Феодоритовское Архиерейское подворье, расположенное на улице Кооперативной.

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала о том, что Священный Синод Русской православной церкви принял решение об открытии в городе Мурманске мужского монастыря. В него преобразовано Свято-Феодоритовское Архиерейское подворье. Возглавлять его будет иеромонах Трифон (Михайловский), который прошёл стажировку в Ки́ево-Пече́рской ла́вре. Мурманский монастырь приемник древнего Свято-Троицкого монастыря, несколько веков располагавшегося в Коле и созданного преподобным Феодоритом Кольским.

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский: «Мы расцениваем это событие, как подарок к нашему юбилейному году. В этом году исполнится 25 лет тому как существует самостоятельная мурманская епархия».

Иеромонах Трифон (Михайловский) будет возведён в сан игумена во время божественной литургиии, где ему вручат посох - символ духовной власти. Сейчас в монастыре пребывают трудники с непростой судьбой, некоторые из них освободились из мест лишения свободы и нашли свой приют в обители. В новом монастыре сохранятся добрые традиции, здесь готовы принять тех, кто готов встать на путь исправления и служить Богу.

Иеромонах Трифон (Михайловский), игумен Свято-Троицкого Феодоритов Кольского мужского монастыря: «Сейчас у нас костяк из двадцати человек, которые дружно живут, которые знают, что такое молитва, которые исповедовались и мы поняли, что и они нам нужны».

Во время пресс-конференции журналисты также поинтересовались у представителей мурманской епархии о тех мерах, которые предприняты в церквях с целью предотвращения распространения коронавируса. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофант заверил, что все необходимые санитарные требования во время служб соблюдаются.

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский: «Надо самим беречься. В таком случае Господь увидит заботу и твою мудрость и он тебя поддержит. А если ты ведёшь себя как неразумный человек, то можешь быть наказан за гордыню. И я протираю свои руки и считаю это полезным».

Иконы и без пандемии всегда обрабатывают спиртовым раствором, а в помещениях церквей во время богослужений собирается не более 50 человек. Что же касается грядущей Пасхи, которая по обыкновению собирает большое число прихожан, то о её проведении пока говорить рано. В любом случае мурманская епархия будет действовать исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.