В Мурманске открыт сезон губернаторских ёлок

Приглашения на новогодние представления получили более трёх тысяч талантливых ребят.

Ещё пару месяцев назад сложно было представить, что в стенах Мурманского областного драматического театра развернётся большой новогодний праздник. Вместо строительного мусора теперь здесь сверкает глянцевый итальянский мрамор, изящные люстры и зеркала, своими масштабами поражает и зрительный зал. Учреждение украшено новогодними композициями. Артисты и сотрудники театра встречают очень дорогих гостей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Театр получился очень красивый, достойный города Мурманска, мурманчан, столицы Арктики. Всё очень красиво. Первыми его пробуют наши детишки – это новогодние губернаторские ёлки, 3500 детишек пройдут через представления, которые подготовил наш драмтеатр».

Получить приглашения на это событие хоть раз в жизни - мечтал каждый ребёнок, однако, билеты дарят только самым старательным и трудолюбивым ребятам - в этом году это 3500 тысячи детей. Юных северян порадуют новогодним спектаклем по мотивам народной сказки «Царевна-Лягушка».

Спектакль был разработан московским режиссёром Еленой Порошиной, она уже не раз имела опыт подготовки Кремлевских ёлок. Поражает не только продуманность сюжета и игра актёров, но и сценические костюмы, которые транслируют современное звучание русских народных мотивов.

Татьяна Вешнякова, директор Мурманского областного драматического театра: «По отзывам, которые наверняка есть во всех средствах информации и среди жителей, и родителей детей города Мурманска и области: спектакль нравится, от театра они в восторге. Мы постарались придать ему стиль, который перекликается с самим праздником Нового года. На сцене дягилевские сезоны, очень красивые декорации. Праздник начался и всем добрым силам спасибо».

А какой Новый год без главных зимних героев – Деда Мороза и Снегурочки. Сегодня сказочные гости будут вручать детям памятные подарки.

Губернаторские ёлки будут радовать юных северян до 25 декабря.

Стоит отметить, в связи с ограничениями зрительные залы заполнены на 50% от вместимости. На входе в учреждение дежурят сотрудники, которые измеряют температуру, а также проверяют наличие QR-кодов у взрослых.