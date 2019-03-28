В Мурманске открыта «охота» на нерадивые управляющие компании - рассказывает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске началась серьёзная борьба с нерадивыми управляющими компаниями, которые не чистят дворы от снега и не очищают крыши ото льда. В одной из управляющих компаний уже прошли обыски. Не исключено, что уголовные дела будут возбуждены и в отношении других руководителей управляющих компаний. Публикация «Вечёрки» под заголовком «Укрощение строптивых» рассказывает, как власти пытаются навести порядок в жилищно-коммунальной сфере.

В Мурманске переименуют 19 остановок общественного транспорта. Устаревшие названия заменят новыми, более соответствующими сегодняшнему дню, убрав те, которые рекламируют коммерческие заведения. Например, вместо остановки с названием несуществующего уже магазина «Луч» появится остановка «Улица Аскольдовцев», вместо «Видеосалона» – «Улица Старостина». «Вечерка публикует полный список остановок, подлежащих переименованию.

Торговые киоски, с которыми в свое время боролись, могут вернуться на улицы Мурманска. Но это будут уже не ржавые будки с сомнительным ассортиментом внутри, а современные павильоны, отвечающие всем современным требованиям. О том, как в Мурманске собираются развивать уличную торговлю, читайте в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

«Вечерний Мурманск» со своих страниц предложил депутату Мурманской областной Думы написать явку с повинной. В чем провинился народный избранник? Об этом можно узнать из свежего номера «Вечёрки».

Также из свежего номера «Вечернего Мурманска» можно узнать: как Мурманск пережил голодные военные годы; зачем мурманчанка одевает бутылки в шубы; и о чём написал книгу бывший мурманский мэр.