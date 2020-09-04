В Мурманске открывает двери для посетителей детский городок «Сказка»

Он был закрыт во время введения ограничительных мер по коронавирусу.

Согласно информации городского учреждения «Мурманские городские парки и скверы», детский городок не будет работать только по понедельникам и вторникам. В среду, четверг и пятницу «Сказка» откроет свои двери - с 11 до 21 часа.

Напомним, парк семейного отдыха «Сказка» открыли на проспекте Героев-североморцев в 2018 году. В нёместь игровые зоны, качели, горки и песочницы для детей. Парк пополнили новые фигуры сказочных персонажей, а также заработало кафе.

Вход на территорию бесплатный.