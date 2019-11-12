В Мурманске открывается «ледовый сезон»

Лёд Центрального стадиона профсоюзов в Мурманске готов к новому сезону массового катания. С четверга по воскресенье все желающие могут покататься на главном городском катка.

Каток Центрального стадиона профсоюзов уже идеально гладкий, тренироваться на нём - сплошное удовольствие. Ледовое покрытие уже успели оценить конькобежцы и спортсмены известного хоккейного клуба «Северные хаски».

«Здесь хороший лёд, - говорит Павел Петряков, президент ХК «Северные хаски». - Ребята сказали, тренироваться, кататься и развлекаться уже можно. Хороший лёд».

Подготовить такую большую ледовую площадку к зимним катаниям не так уж и просто - помимо современной спецтехники очень важно, чтобы искусственная трава стадиона была покрыта плотным слоем снега, но с погодой в этом году повезло - ноябрь выдался по-настоящему морозным и снежным.

«14 ноября состоится наше открытие, впервые в столь раннее время, - отметил Алексей Попов, руководитель катка Центрального стадиона профсоюзов. – В 18 часов состоится первое массовое катание. Подготовили большой лёд – двести на сто метров - просто гигантский. И мы его готовили, чтобы уместить всех любителей коньков в Мурманске».

На стадионе для комфорта посетителей предусмотрена большая парковка и гардероб, куда можно будет сдать обувь и одежду, поэтому заниматься активным отдыхом будет удобно каждому.