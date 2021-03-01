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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.21 19:30

В Мурманске открывается отделение реабилитации и восстановительной медицины

Теперь все пациенты смогут получить специализированную высокотехнологичную помощь с использованием новейших разработок.

Остаться в живых после тяжёлой травмы или болезни – это большая удача и, конечно, результат работы хороших врачей. Но как будет жить пациент в дальнейшем, во многом зависит от того, насколько полно ему удастся восстановиться. Поэтому так важна медицинская реабилитация, которую уже скоро будут оказывать в специализированном отделении многопрофильного центра имени Пирогова.

Геннадий Будаев, заведующий отделением реабилитации и восстановительной медицины ММЦ им. Н.И. Пирогова: «Мы работаем сразу же с пациентами после перенесенных оперативных вмешательств по эндопротезированию, после артроскопий на суставах. Мы работаем с пациентами более расширенного двигательного этапа, которые могут сами сюда прийти на костылях, либо приехать после травмы на восстановление, либо мы можем здесь поработать уже прямо очень агрессивно, тяжело со спортсменами со спортивной травмой».

Создается центр на месте бывшего спортивного клуба, часть тренажёров осталась, но это не значит, что над старым помещением банально сменили вывеску. Реабилитация будет проходить с использованием современного оборудования последнего поколения, в том числе роботизированного. Например, на таких устройствах пациенты смогут разрабатывать суставы после операций и травм.

Геннадий Александрович, заведующий отделением реабилитации и восстановительной медицины ММЦ им. Н.И. Пирогова: «Когда у человека после снятия гипса или после эндопротезирования не хватает подвижности в каком-то из суставов, эти аппараты являются первой линией. Они пассивно, без боли, аккуратно, деликатно разрабатывают именно суставчик в той позиции, чтобы добиться максимальной амплитуды в этом суставе».

А вот здесь пациенту предложат просто полежать, но с пользой для здоровья. Таким нехитрым способом человек сможет избавиться от мучившей его боли.

Геннадий Александрович, заведующий отделением реабилитации и восстановительной медицины ММЦ им. Н.И. Пирогова: «Основная работа лёжа. Здесь можно человека просто подвесить аккуратненько, чтобы он под своим весом растянул себе позвоночник, повисел и ему стало хорошо, боль ушла, можно полежать без боли, особенно когда это боль его беспокоила несколько лет».

Чтобы возвращение к привычному образу жизни проходило быстро и комфортно, в отделении оборудованы просторные палаты дневного стационара, есть бассейн и массажный кабинет, а помогают восстановиться пациентам опытные специалисты.

Геннадий Александрович, заведующий отделением реабилитации и восстановительной медицины ММЦ им. Н.И. Пирогова: «Основная работа, а это тоже важное отличие от классических центров реабилитации, это индивидуальный подход к пациенту, индивидуальная работа один на один. И вокруг одного пациента работает целая бригада мультидисциплинарная, когда его смотрят несколько профильных специалистов».

Сейчас в отделении реабилитации идёт ремонт, но совсем скоро он откроет двери для своих пациентов. Всё, что нужно, чтобы в него попасть – полис ОМС и направление из многопрофильного центра им. Пирогова. В дальнейшем планируется принимать людей и из других медучреждений города.

 

Комментарии

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