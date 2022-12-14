В Мурманске отмечается рост заболеваний гриппом и ОРВИ

В большинстве случаев жители региона болеют разновидностью гриппа 2009 года A\H1N1, в России этот штамм называли «Свиным», среди симптомов которого эксперты выделяют жар, насморк, боль в горле, плохой аппетит и сонливость.

В Петербурге ввели масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания. На этот раз ограничения введены из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Суммарная заболеваемость в городе на Неве за последнее время превысила эпидемический порог почти на 77%, увеличилось и число больных с тяжёлой и среднетяжёлой формами ОРВИ, сообщает «Фонтанка».

Что касается Мурманска, то последнюю неделю в области также продолжается рост заболеваемости, следует из оперативных данных регионального Управления Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве сообщали, что в большинстве случаев жители региона болеют разновидностью гриппа 2009 года A\H1N1, в России этот штамм называли «Свиным», среди симптомов которого эксперты выделяют жар, насморк, боль в горле, плохой аппетит и сонливость.

Один из способов профилактики – вакцинация. На сегодняшний день в Мурманской области привиты более 289 тысяч человек. Повысить иммунитет поможет ведение здорового образа жизни: лёгкие спортивные нагрузки, правильное питание и отказ от вредных привычек, подчеркивают специалисты.