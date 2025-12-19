В Мурманске отметили 30-летие городского Совета ветеранов спорта

На юбилее присутствовали те, кто внёс большой вклад в развитие физической культуры и спорта областного центра.

Торжественный вечер собрал тех, кто ни одно десятилетие покоряет спортивные вершины и воспитывает чемпионов в Заполярье.

Совет ветеранов спорта Мурманска был создан в марте 1995 года. Сегодня спортсмены продолжают активно участвовать в соревнованиях, делиться опытом с молодёжью и вдохновлять их на новые достижения, развивают здоровый образ жизни и занимаются патриотическом воспитанием юных северян.

Например, Василий Нечаев, вице-президент Федерации хоккея Мурманска, а сейчас заслуженный ветеран спорта, посвятил игре на льду всю жизнь.

Василий Нечаев, почётный ветеран спорта г. Мурманска: «Я занимался хоккеем с шайбой в 1968 году, получил медаль чемпионата «Золотая шайба». С того времени я занимался всё время хоккеем. У нас очень хорошие тренера, что качество мурманского хоккея заключается и в подготовке молодого поколения».

Центральным событием вечера стала церемония награждения. Высокого звания «Ветеран спорта» удостоены 15 человек. Среди них спортсмены, тренеры и организаторы. Награды ветеранам лично вручил глава города Иван Лебедев.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Пример мужества, стойкости и любви к городу-герою. Хочу пожелать вам здоровья».

Особых наград удостоились мурманские ветераны, чей возраст старше 90 лет. Не остались без внимания и почётные граждане города-героя Мурманска, вносящие неоценимый вклад в развитие спорта.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Члены Совета ветеранов участвуют во всех городских мероприятиях, активно участвуют в жизни города. Они - крепкий боевой отряд».

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Ожидаем от них, что они будут помогать в нашем движении по продвижению спорта, помогать нашим молодым спортсменам в движении к олимпийским высотам».

Также в этот вечер благодарности получили члены президиума Совета ветеранов, заслуженные мастера спорта СССР и России, учителя, работники физкультуры и участники специальной военной операции.