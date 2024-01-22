В Мурманске отметили 323-ю годовщину инженерных войск России

Военных Северного Флота на строевом плацу поздравил Вадим Харпунов.

Начальник морской инженерной службы Северного флота полковник Вадим Храпунов поздравил военных с 323-й годовщиной инженерных войск России. Он отметил важную роль подразделения, бойцы которого участвуют и в специальной военной операции, и в освоении Арктики, обеспечении деятельности флота и организации учений в условиях Крайнего севера.

Вадим Храпунов, начальник морской инженерной службы Северного флота: «Мы выполняем весь комплекс задач в интересах войск сил Северного флота. Ежедневно наши группы разминирования готовы по заявкам убыть на выполнение задач и обезвредить те взрывоопасные предметы, которые у нас остались после Великой Отечественной войны».

Кроме того, на построении вручили награды наиболее отличившимся специалистам подразделения и тем, кто, участвовал в специальной военной операции.

Юрий Горбунов, командир 63 отдела морского инженерного полка Северного флота: «Мы обучаем наших саперов, обучаем личный состав и офицеров поиску, разминированию взрывоопасных предметов, устройств миновзрывных заграждений. В мирное время мы осуществляем разминирование местности, потому что Великая Отечественная война давно закончилась, но до сих пор летом находят много взрывоопасных предметов, наши подразделения полка выезжают на разминирование».

После торжественной части военнослужащие возложили венки к памятному знаку «Саперам – североморцам, погибшим на Северном Кавказе». Для гостей полка бойцы организовали выставку, где было представлено современное инженерное вооружение армии России, а для самых маленьких посетителей подготовлена интерактивная программа с играми.