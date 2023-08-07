В Мурманске отметили 34-ю годовщину Морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии

Участники торжественного события возложили цветы к мемориалу памяти Защитникам Советского Заполярья и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении воинского долга, после чего на плацу отряда состоялся торжественный митинг.

В завершение торжественной части отличившимся военнослужащим вручили ведомственные награды, юбилейные медали и грамоты.

В обязанности военнослужащих Морского отряда входит предупреждение и пресечение преступлений на важном государственном объекте – «Атомфлоте». Специалисты регулярно совершенствуют на практике способы и методы охраны. Во время практических занятий отдельное внимание уделяется задержанию судов–нарушителей силами дивизиона катеров и обнаружению подводных диверсионных групп боевыми пловцами.

За всю историю отряда не было допущено незаконных проникновений на территорию запретной зоны охраняемого объекта.