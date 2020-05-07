В Мурманске отметили 35-летие присвоения звания «Город-герой»

35 лет назад Мурманску было присвоено звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Это случилось 6 мая 1985 года. Награду Мурманск получил за мужество и героизм его защитников в период Великой Отечественной войны.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования г. Мурманск: «За подвиг, за то, что мурманчане выстояли, защитили свой город. И не только защищали, но и работали — каждый день, каждую ночь, зимой, летом, весной. Сотни жизней, тысячи жизней горожан - мурманчане отдали за эту Победу. Только докеров в торговом порту на рабочем месте погибли 136 человек».

Из-за пандемии и ряда ограничительных мер все массовые торжества, приуроченные к памятным датам, пришлось отменить. Митинг возле памятника Анатолию Бредову, согласно сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации, провели скромно и в очень урезанном формате.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Я хочу пожелать всем, чтобы мы — жители сегодняшнего Мурманска соответствовали памяти наших отцов, матерей, дедов, бабушек, которые своим героическим самопожертвованием действительно завоевали для нашего города это звание. Город Мурманск никогда не сдавался, никогда не сдастся впредь».

Мурманск из-за особого географического положения выполнял в годы войны стратегически значимую функцию и, несмотря на все старания немецкого командования, бесчисленные бомбежки и атаки, захватить Кольский полуостров фашистам не удалось. Жители Заполярья сумели выстоять до конца - до дня Великой Победы.

Евгений Никора, глава администрации г. Мурманска: «Звание города-героя было присвоено заслужено, но с опозданием. Мы не обиделись на государство, самое главное, что городу было присвоено звание и город Мурманск, который был всегда городом-тружеником, действительно стал городом-героем».

Напомним, что звание «Города-героя» удостоились 12 городов Советского Союза, а также Брестская крепость. Последними его получили Мурманск и Смоленск.