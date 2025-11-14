В Мурманске отметили 5-летие волонтёрского проекта «Чистая Арктика»

Проект «Чистая Арктика» стартовал в 2021 году по инициативе капитанов двух ледоколов, которые предложили провести на арктических территориях так называемую, «генеральную уборку». Идею поддержали экологи, общественники и волонтёры, учёные и главы субъектов. И вот уже пять лет активисты проводят очистку Арктики.

Никита Матющенков, волонтёр проекта «Чистая Арктика»: «Объём наших работ огромен. На самом деле. Например, во время последней экспедиции на Курильскую гряду на острове Шумшу мы собрали огромное количество мусора, мы нашли огромное количество экспонатов для военных музеев, поскольку на Шумшу проходили удивительные сражения. Это для меня был огромный, интересный опыт».

Волонтёры не только выезжают на уборку территорий, побережья, родников и других районов Арктики. Также они восстанавливают различные труднодоступные объекты. Так, благодаря проекту Единого волонтёрского центра «От родника до океана. Маяки» добровольцы реставрируют маяки Кольского полуострова.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Сегодня я здесь для того, чтобы усилить наш единый волонтёрский центр и подписать соглашение о дальнейшем взаимодействии с проектом «Чистая Арктика». Планируем уже приступить к четвёртому маяку, к сложнейшему объекту из тех, которые мы уже реализовали».

Команда «Чистой Арктики» насчитывает почти 10 тысяч волонтёров. За время существования проекта экодобровольцы собрали более 22 тысяч тонн отходов, очистили более тысячи га земли. Привели в порядок 10 мемориалов на полуостровах Средний и Рыбачий, а также в Лиинахамари.

Андрей Черемный, главный специалист по развитию патриотического воспитания «Движения Первых»: «Увидев, что мы можем поучаствовать в таком значимом проекте, где восстанавливается не только маяк нашего региона, но и так же памятные места, которые напоминают нам о воинской славе нашего региона, о героизме тех людей, которые защищали наш край, мы конечно же обрадовались и сразу согласились. Для нас это был не просто проект, для нас это была возможность непосредственно детям показать, как важно посещать такие места, ухаживать за ними, а самое главное, изучать их историю».

Чистота Арктики – залог успешной экономической среды. Ведь 40% её территории – это Россия.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Арктика – это территория, которая влияет на климат на всей планете. Это крайне важно, говоря о теме экологии. Второй момент, Арктика сегодня – территория, за которую бьются огромное количество стран и все, скажем, как принято называть, мировые державы. Почему? Потому что в Арктике огромный ресурсный потенциал и углеводородов, редкоземельных металлов, других полезных ископаемых и Северный морской путь».

К сохранению и развитию Арктики присоединяются добровольцы из разных городов России. Активисты из Казани, Тулы, Иркутска, Калининграда, Улан-Удэ, Калуги, Брянска, Нижегородской области, Волгограда, Красноярска и Владимира участвовали в сложнейших экспедициях в труднодоступные арктические регионы, помогали устранять последствия разлива мазута в Чёрном море. Самых активных из них наградили благодарственными письмами и почётными грамотами.