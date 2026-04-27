80 лет со дня рождения известного общественного деятеля Владимира Жириновского – важная дата для последователей партии и россиян, которые хранят память о легендарном политике. В пространстве «СОПКИ.21А» показали фильм, посвящённый лидеру ЛДПР.

Очередное мероприятие, цель которого напомнить северянам о великом человеке. Порой политические взгляды Владимира Жириновского были неоднозначными, поэтому вызывали бурную реакцию. Однако, его стойкость и твёрдая позиция нашли расположение у последователей, которым и по сей день важна борьба за правду.

Максим Кукушкин, депутат Совета депутатов г. Мурманска от ЛДПР: «Сегодня мы вспомним о его пути, харизме, пророческих моментах, предвидении, красноречии, ораторском мастерстве, о его духе, о правде, которую он говорил».

К 35-летию партии ЛДПР была выпущена книга с цитатами Владимира Жириновского. И на сегодняшний день они становятся пророческими для одних и точно рассчитанными, согласно политической обстановке, для других.

Инна Воронова, координатор партии ЛДПР в Октябрьском районе г. Мурманска: «Мы сегодня тоже, пусть в узком кругу, но самых добрых, самых верных мурманских почитателей этого умнейшего человека, собрались для того, чтобы отметить его день рождения. Сегодня мы просто празднуем день рождения великого человека».

Своей уверенностью и правильным расчётом действий Владимир Вольфович всегда привлекал внимание общественности. По сей день его личность является ярчайшей фигурой на политической арене.