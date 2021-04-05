В Мурманске отметили день части

Но не одними учениями полнится военная служба. В отдельном батальоне управления армейского корпуса Северного флота в Мурманске отметил день части.

С праздником военнослужащих поздравили представители командования армейского корпуса, администрации Мурманска, а также православного духовенства.

Гостям батальона показали выставку вооружения и военной техники и предложили принять участие в спортивном празднике вместе с военнослужащими.

Каждому желающему удалось посоревноваться в перетягивании канатов и военной эстафете. На территории части работала полевая кухня с солдатской кашей со свежим хлебом и горячим чаем. Для самых юных посетителей была организована ярмарка сладостей.