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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.24 19:30

В Мурманске отметили День добровольца

Самым активным волонтёрам вручили благодарности от главы города.

Сбор средств и гуманитарной помощи на нужды СВО и для жителей приграничных районов, организация и проведение городских массовых мероприятий и благотворительных акций – всё это безвозмездно делают добровольцы. Самых активных из них поздравили с Днём волонтера.

Егор Банишевский, руководитель МАУ МП «Объединение молодёжных центров»: «На севере живут люди с открытым сердцем, с хорошей душой, ярким взглядом, которые всегда готовы протянуть руку помощи и оказать своё внимание всем нуждающимся в нём. Делая благие дела волонтёры получают, конечно же, и удовольствие, в том числе дополнительную социализацию, ну, и в буквальном смысле этого слова, оказывают помощь тем, кто в ней действительно нуждается, начиная от самых маленьких, заканчивая братьями нашими пушистыми».

Кроме того, участники встречи подвели итоги года.

За это время волонтёры организовали более 400 мероприятий.

Анжела Кошельная, начальник «Доброцентра» РМД МАУ МП «Объединение молодёжных центров»: «Мы также, например, проводим тематические мероприятия в школах, рассказываем о добровольчестве и есть ребята, которые как раз-таки пришли к нам после этих занятий, они приходят к нам в центр. Многие наши ребята за эти полгода совершили, наверное, просто невозможное, у них почти 170 волонтёрских часов, то есть, за эти полгода с лета ребята начали волонтёрить и у них почти 40 мероприятий».

Лейла Мамедова, волонтёр: «Нам очень сильно понравилось, что мы поработали командой. Сразу же познакомились с разными людьми новыми, нам понравилось, что мы помогаем людям. Тогда у нас Анжела Вадимовна была на мероприятии, где я у неё спросила, как можно начать волонтёрить? Она нам объяснила, куда нужно приходить и так далее».

В рамках спикер-сессии с представителем Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и «Волонтёры культуры» активисты узнали о работе других добровольческих организаций города. А в конце праздника ребята получили награды от первого заместителя главы администрации областного центра Ивана Лебедева.

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