В Мурманске отметили День народного единства

На площади Пять Углов развернулось праздничное гуляние. Днём работали развлекательные площадки для жителей и гостей города, а вечером состоялся большой концерт.

День народного единства - государственный праздник, который отмечают ежегодно с 2005 года. В Мурманской области также встречают этот день народными гуляниями.

Традиционно в столице Заполярья на площади Пять Углов состоялся большой праздничный концерт. На сцене выступали артисты и творческие коллективы не только из нашего города, но и разных уголков региона.