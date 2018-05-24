В Мурманске отметили День славянской письменности и культуры

Сегодня Россия отмечает День славянской письменности и культуры. Для мурманчан этот праздник имеет особое значение.

История этого праздника зародилась в нашем городе в далеком 1986 году. Примечательно, что этот праздник впервые прошёл в столице Заполярья. Главную роль в его создании сыграли непосредственно мурманские литераторы, благодаря которым, была не только утверждена праздничная дата, но и установлен памятник великим просветителям Кириллу и Мефодию.

- Он начинался ещё в дореволюционной России, но в советское время его долго не праздновали, потому что считали его церковным, - рассказывает Дмитрий Коржов, член правления областного Союза писателей России, поэт, прозаик. - Два человека стояли у его истоков: Виталий Маслов (прозаик) и Виктор Тимофеев (поэт), которые задумали возродить этот праздник здесь. До них это пытались сделать в Москве, причём писатели с гораздо большим авторитетом, чем у них, очень известные писатели. Ничего не удавалось, а нашим удалось.

На площади Первоучителей праздничные мероприятия начались с торжественного молебна, который прошёл в честь основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Помимо прозвучавших церковных речей и песнопений собравшихся окропили святой водой.

В рамках праздничных мероприятий состоялось традиционное шествие школьников, мурманской интеллигенции и участников международного конкурса детской рукописной книги. Ребята несли огромное количество транспарантов с портретами великих писателей, поэтов и цитатами из их произведений. Отличным дополнением к этому были костюмы, в которые облачились представители молодёжи. Это придало колонне по-настоящему историческую окраску.

- Сегодня в колонне идут около шестисот детей. Это очень важно, потому что это будущее поколение, - отмечает Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. – Они являются хранителями и продолжателями нравственных, духовных, культурных и исторических ценностей нашей великой страны.

По прибытию участников шествия на площадь Первоучителей прошёл праздник «Слово», в котором также приняли участие работники культуры, образования, литераторы и представители власти. Со сцены звучали слова благодарности основателям славянской письменности Кириллу и Мефодию, отмечалась их огромная роль в просвещении народа. Во время торжественных мероприятий были награждены и лучшие учебные учреждения за вклад в развитие детской литературы.

- Если об этом задуматься, то всё это несёт в себе глубинный философский, наверное, общечеловеческий, даже какой-то цивилизационный смысл, - отметил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Если нет языка, то нет культуры, нет нации, нет народа, нет единения, собственно, нет ничего.

Стоит отметить, что этот праздник успешно находит отклик в сердцах мурманчан, которые, несмотря на весьма пасмурную погоду, всё-таки пришли на площадь Первоучителей и почтили память братьев, которые подарили славянам письменность.