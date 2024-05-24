В Мурманске отметили День славянской письменности и культуры

Традиционно представители власти, православной церкви, северяне и гости города собрались на площади Первоучителей.

Песнями, танцами и искренними улыбками встречают жители Мурманска один из важнейших праздников для русской культуры.

Ежегодно 24 мая по всей стране проходят памятные акции, посвящённые святым Кириллу и Мефодию, создателям первой славянской азбуки.

В Мурманской области принято наиболее широко отмечать эту дату. Ведь в 1986 году именно в столице Заполярье по инициативе писателя Виталия Маслова праздник впервые возродили со времен революции. А ещё через несколько лет он стал официальным в стране.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Символично, что праздник - День славянской письменности и культуры совпадает с последними звонками. Это тоже объединяющее начало, просветительство. Ведь наши равноапостольные Кирилл и Мефодий были покровителями педагогов, просветительства, по сути, сегодня это всё вместе».

В Мурманске торжественная часть состоялась на площади Первоучителей, началась она с колокольного перезвона и молебна.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Сегодня мы вновь у памятника Кириллу и Мефодию отдаём дань уважения за то, что они нам подарили русское письменное слово, а значит, и возможности. Возможность знаний, возможность сохранения великих исторических фактов, уникальных культурных традиций нашей великой страны».

Министр культуры Ольга Обухова наградила победителей традиционного конкурса костюмов «Творчество русских писателей». В этом году лучшими стали учащиеся Мурманского академического лицея.

Но не костюмами едины. Молодёжь вне зависимости от конкурса отмечает важность таких встреч и преемственность традиций.

После творческой программы участники митинга возложили цветы к памятнику Кириллу и Мефодию.