В Мурманске отметили лучшие социальные проекты

На ежегодной ярмарке социальных проектов сегодня наградили победителей конкурса среди некоммерческих объединений. Победители получили муниципальные гранты «За активную общественную работу», которые теперь позволят расширить их проекты.

В ярмарке социальных проектов ежегодно принимают участие некоммерческие организации со всего города. Их работа направлена на улучшение качества жизни маломобильных групп населения, пожилых людей и многодетных семей. Многие из представленных проектов успешно реализовали себя благодаря сотрудничеству с муниципалитетом.

- В городе создан общественный совет при администрации города Мурманска, в который входит более ста общественных организаций, - напомнила Татьяна Печкарёва, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Вместе с общественными организациями, которые сегодня играют определённую роль в жизни нашего города, мы решаем проблемы, которые у нас действительно существуют.

Активисты с удовольствием делятся опытом и рассказывают присутствующим о своей деятельности. А победители конкурса получили возможность представить свои информационные стенды. Выбрать самый яркий практически невозможно, так как каждая работа пропитана любовью и мастерством. Но есть те, которые всё же привлекают внимание с первого взгляда. Йоркский терьер по кличке Сьюзи - самый настоящий социальный работник, только маленький. Собака трудится в клубе неравнодушных сердец «Романов на Мурмане». Специалисты организации и их четвероногие помощники общаются не только с инвалидами и детьми. С этого года они ходят в гости ещё и в городской Дом престарелых.

- Мы заключили договор с Домом престарелых, пожилые северяне ждут встреч с нами. Наши любимцы позволяют им справляться со своим одиночеством, - рассказывает Евгения Романовская, руководитель клуба кинологов «Романов на Мурмане». – Животные дарят тот позитив, которого людям не хватает. При общении с собачками не надо быть очень умным, красивым или богатым, надо просто быть человеком.

Среди буйства красок трудно не заметить и реалистичные картины из засушенных растений. А когда узнаешь об авторах работ, восхищению нет предела. Исполнители шедевров – инвалиды по зрению. Председатель организации признаётся, что свою работу ни на что не променяет. В Мурманске под их попечительством находится более четырёхсот человек от самых маленьких, до пенсионеров. Однако, ни возраст, ни ограничения по здоровью не мешают им творить и наслаждаться искусством. Удивляет в этих людях буквально всё.

- Мы поддерживаем стремление наших людей быль не хуже, а даже на уровне или лучше обычных людей, - говорит Татьяна Зиновьева, председатель Мурманской первичной организации «Всероссийского общества слепых». – Мы показываем, что нельзя опускать руки в сложной ситуации, что нужно подниматься и делать всё возможное для того, чтобы как-то реализовать себя в этой жизни.

В торжественной обстановке победителям вручили гранты от главы муниципального образования «За активную общественную работу». Полученные средства пойдут на расширение проектов и на развитие новых идей. Такое сотрудничество и вознаграждение за труды поспособствует ещё более активному развитию социальных объединений и различных проектов. Активисты призывают мурманчан помнить о ближних, относиться к ним чуточку добрее.