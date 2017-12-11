В Мурманске отметили один из самых молодых праздников – День героев Отечества

Торжественная встреча, посвященная дате, состоялась в региональном центре гражданского и патриотического воспитания. Перед школьниками выступили военнослужащие, побывавшие в командировках, в том числе и в Сирии. Конечно, о боевых задачах они не рассказывают, зато делятся армейским опытом. При этом действующие офицеры армии, служат не где-то в воинских частях Москвы или Петербурга, а на Северном флоте. Судя по россыпи медалей и наград на кителях, операции по уничтожению террористов в горячих точках, специалисты выполнили успешно.

Главная цель таких встреч с настоящими героями - это возможность задать им самые разные вопросы, но школьники обычно не спрашивают: страшно ли в бою, какой бывает война, а всё чаще интересуются простыми солдатскими буднями.

- Понятно, что дети - есть дети. Как кормят, как спят, какие задачи придётся выполнять?! - рассказывает об интересах подрастающего поколения Сергей Бойко, командир первого мотострелкового батальона п.Печенга. - У мальчишек есть интерес к технике, к оружию. Но всех интересуют бытовые условия: как кормят, где поспать, как это происходит в армии. Фильмы, увольнения. Как это в жизни происходит.