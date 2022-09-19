В Мурманске отметили Всероссийский день бега

В Долине Уюта областного центра прошли традиционные соревнования «Кросс нации».

Проект «Кросс нации» проводится в регионе с 2004 года. Спортивные и активные граждане всех возрастов и с любым уровнем физической подготовки при наличии допуска врача могли принять участие в забеге. Для каждой возрастной группы была отведена своя дистанция. Максимальная протяженность трассы составляла – 12 км.

Наталья Марковина, заместитель министра спорта Мурманской области: «Это всероссийское мероприятие. В Мурманской области также активно принимают участие жители, которые не все являются профессиональными спортсменами. Среди участников у нас и любители спорта, и совсем юные спортсмены, которые сегодня стартовали у нас и, конечно, это замечательная категория участников – ветераны спорта. В целом по Мурманской области у нас запланировано участие четырех тысяч жителей».

Для самых маленьких – спорт такая же норма жизни, как и для взрослых. Ребята не сдерживают эмоций от полученных впечатлений.

Многие принимают участие в таких акциях не ради призовых мест и медалей, а ради себя и своего здоровья. Такие люди не представляют свою жизнь без спорта.

Помимо соревновательной части гостей праздника ждала развлекательная программа - дженга, твистер, городки, петанк и многое другое.

Такие праздники - отличный способ сплотиться с друзьями, командой, семьей и активно провести время. В этом году «Кросс нации» стартовал в 85 регионах страны, из Мурманской области участвует 14 муниципалитетов.