В Мурманске отремонтировали детский сад с 55-летней историей

В нём появился «умный теплопункт», который будет согревать дошколят в зимний период.

В следующем году детскому саду №87 исполнится 55 лет. За эти годы в его стенах выросло не одно поколение юных северян. А кто-то из воспитанников и сам стал педагогом, посвятив всего себя любимому учреждению. Здание с такой давней историей давно нуждалось в обновлении.

Анастасия Тетенова, заведующая МБДОУ г. Мурманска №87: «Наш детский сад, наверное, со дня своего рождения не видел такой полной реконструкции. Поменяно было очень много. У нас отремонтировали пищеблок, прачку, все буфетные помещения в каждой группе, туалетные помещения. Теперь они полностью отвечают всем современным требованиям, требованиям СанПиНа, чем мы не можем не гордиться, потому что не все сады могут этим похвастаться».

Яркие и красивые рисунки на стенах будут радовать детей и поднимать им настроение в тёмную и холодную полярную ночь. А чтобы дошколятам было уютно находиться в помещении, в детском саду отремонтировали систему теплоснабжения.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Стабилизировалась температура в группах. Это значит, что у нас нет перетопа, когда детям некомфортно от того, что жарко»

Теперь, зайдя внутрь детского сада, так и не скажешь, что помещению исполнилось больше полувека. А вот снаружи здание выглядит как раз на свой возраст. В следующем году и этот вопрос будет решён – фасад обещают отремонтировать.