День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.23 19:30
В Мурманске перед судом предстанет житель ближнего зарубежья, обвиняемый в разбойном нападении на букмекерскую контору
Молодой человек, угрожая ножом сотруднице букмекерской конторы, расположенной на улице Крупской областного центра, завладел суммой в 60 тысяч рублей. После чего скрылся.
Задержали подозреваемого уже в зале ожидания аэропорта.
По словам нарушителя закона, заняться разбоем он решил из-за возникших финансовых трудностей.
Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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