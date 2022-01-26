В Мурманске перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемой в незаконном обороте наркотиков

Они торговали запрещенными веществами через интернет-магазин в одном из мессенджеров.

2 килограмма наркотиков – соли, амфетамин, мефедрон, МДМА и гашиш были найдены во время обысков у преступной группировки, которая торговала в Мурманске запрещенными веществами и психотропными препаратами. Всего с октября 2020 по январь 2021 года полицейские задержали шестерых участников банды.

Владимир Бударин, заместитель начальника СЧ СУ УМВД России по Мурманской области: «Преступная группа действовала на территории нашего региона на протяжении последних полутора лет. Занималась распространением наркотических средств как на территории Мурманска, так и в городах областного центра».

Во время расследования было установлено, что обвиняемые занимались наркоторговлей через интернет-магазин в одном из мессенджеров. Приобретённый товар клиенты забирали из тайников-закладок. Каждый участник банды играл свою роль. Между собой они не были знакомы, что осложняло работу полицейских по поиску дилеров.

Владимир Бударин, заместитель начальника СЧ СУ УМВД России по Мурманской области: «К мерам конспирации помимо бесконтактного сбыта относились также необходимость обсуждения вопросов, связанных с незаконной деятельностью, исключительно по сервисам при использовании технических программ, которые позволяли скрыть идентификационные номера мобильных устройство и каналов, с которых осуществлялся выход в интернет».

За время существования ОПГ, эта группа незаконно заработала порядка 53 миллионов рублей. Теперь за это задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Следствием собрана доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Кроме того, следствие располагает данными о причастности к деятельности интернет-магазина и других лиц. В отношении них проводятся оперативно-розыскные мероприятия.