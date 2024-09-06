В Мурманске перед судом за убийство сожительницы предстанет местный житель

Подозреваемый распивал вместе со своей спутницей жизни в подвале одного из домов на улице Лобова областного центра спиртные напитки. Между ними возник конфликт, во врем которого мужчина ударил сожительницу ножом в область шеи.