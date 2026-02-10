В Мурманске Перинатальный центр на улице Лобова закрыт на плановую дезинфекцию

Пациенток будут перенаправлять в Первый родильный дом.

Работа перинатального центра на улице Адмирала флота Лобова, 8 будет приостановлена со 2 по 16 февраля. Закрытие связано с требованиями санитарно-эпидемиологических правил. На период дезинфекции, всех пациенток акушерско-гинекологического профиля перенаправят в родильный дом Мурманского областного клинического многопрофильного центра.