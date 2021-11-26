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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.21 19:30

В Мурманске первые «Коробки храбрости» доставили в городскую детскую поликлинику №4

Сегодня в семи муниципалитетах Мурманской области политики, общественники и волонтёры передали 20 специальных боксов в больницы и поликлиники. В Мурманске первые «Коробки храбрости» доставили в городскую детскую поликлинику №4.

«Коробка храбрости» - социальная акция, которая проводится в нашем регионе уже третий год подряд. Сегодня в детскую мурманскую поликлинику №4 передали почти 2 тысячи новых игрушек, настольных игр и наборов для творчества.

Татьяна Сахарова, сенатор РФ от Мурманской области: «В прошлой акции у нас было в 10 раз меньше таких добрых подарков, как сегодня. Почти 15 тысяч подарков мы собрали и это ещё не окончательно, потому что акция продолжается до конца декабря».

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я вот приволок конструктор, который можно быстро собрать, чтобы долго не мучиться. Чтобы занять детишек, чтобы сделать маленькую радость, но на каждый день. Эта акция действительно добрая. А добрые дела никогда не поздно, никогда не рано делать. Поэтому мы их делаем и делаем все вместе. Это здорово».

Участники акции объединяются, чтобы подарить радость маленьким северянам, которые храбро борются с болезнью. И такую помощь оценили не только малыши, которые ходят в поликлинику лечиться, но и врачи, работающие здесь.

Дмитрий Бахтин, главный врач городской детской поликлиники №4: «Каждый день сотни детей приходят в нашу поликлинику, чтобы пройти процедуры, сдать анализы, сделать прививку. После того, как мы эти игрушки обработаем, они будут переданы во всех подразделения нашей поликлиники. И будут персоналом вручаться детям».

Впервые в социальной акции «Коробка добра» приняли участие представители Роспотребнадзора по Мурманской области и компания «Мурманэнергосбыт».

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС», депутат Мурманской областной Думы: «Благодаря молодёжному Совету, который не так давно у нас создался, благодаря активным ребятам «МЭС», мы собрали очень много игрушек для детей. Не секрет, что иногда им приходится в больницах или поликлиниках проходить через болезненные процедуры и проявлять храбрость и смелость. Хочется, чтобы детство проходило радостно и было счастливым».

В 2021 году социальную акцию поддержали в 51 регионе. А самая масштабная, развернулась именно в Мурманской области, это отметили на федеральном уровне.

Комментарии

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Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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