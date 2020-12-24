В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр

В Мурманске запланировано строительство уникального духовно-спортивного центра, об этом во время пресс-конференции заявил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

В столице Заполярья состоялась итоговая пресс-конференция руководителей епархий Мурманской митрополии Русской православной церкви. Но начали представители духовенства с планов. В наступающем году будет спроектирован духовно-спортивный центр. Его построят рядом с храмом «Спас-на Водах».

Митрофан(Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский: «Сегодня будет подписан договор о начале финансирования на разработку проекта. Он внешне украсит территорию, он предполагает наличие небольшого храма внутри. Там будет реализовываться потребность города между духовной и физической составляющей человека».

По словам владыки, стройка уникальна – аналогов в России нет. Она может начаться уже весной. Что же касается 2020 года, то можно сказать, что пандемия внесла заметные коррективы в духовную жизнь северян. Служб по воскресеньям и праздничным дням стало больше, вместо одной священнослужители организуют несколько встреч с прихожанами, чтобы не создавать столпотворений в храмах.

Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Пандемия нас укрепляет, не расхолаживает, не вводит в панику. Мы трудимся в новых условиях и жизнь епархии продолжается».

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