В Мурманске планируется выездное заседание экспертного совета по здравоохранению при комитете по социальной политике Совета Федерации

Губернатор региона и сенатор Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко обсудили возможность проведения в Мурманске выездного заседания экспертного совета по здравоохранению при комитете по социальной политике Совфеда

Во время заседания планируется обсудить проблемы, возникающие при оказании помощи людям с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Участие в дискуссии примут ведущие эксперты в области медицины и представители федеральных профильных ведомств.

Губернатор идею поддержал, а также поблагодарил Татьяну Кусайко за инициативу. Та, в свою очередь, выразила признательность Андрею Чибису за поддержку, а также вручила первому заместителю губернатора Мурманской области Оксане Демченко Благодарность председателя Совета Федерации за большой вклад в борьбу с распространением коронавируса.

Татьяна Кусайко, член Совета Федерации от Мурманской област: «Касательно онкологической заболеваемости, мы знаем, что у нас заболеваемость, в принципе, достаточно высокая. Как среди женского, так и мужского населения. Есть моменты обсудить и вопросы именно онкологических заболеваний и для женщин, и для мужчин. И вместе с тем планируем рассмотреть вопросы по заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это тоже очень актуальная тема для жителей Мурманской области».