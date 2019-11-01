В Мурманске планируют провести Арктический форум Российского движения школьников

Для обсуждения его основных направлений встретились новый и.о. министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина и директор «Росдетцентра» Москвы Мария Уварова.

Встреча Татьяны Лариной с Марией Уваровой состоялась в стенах центра дополнительного образования «Лапландия». Выбор этот обоснован тем, что здесь в 2016 году зародилось и с тех пор реализуется Российское движение школьников Мурманской области. Сегодня в нём состоят 60 учреждений региона. И они же станут участниками первого Арктического форума.

«Форум – это, прежде всего, заряд для активности детей. Тем самым мы развиваем детское движение не только в Мурманской области, но и в Российской Федерации, - отметил Никита Тихомиров, региональный координатор Российского движения школьников Мурманской области. - Это всероссийское общественное движение существует уже четыре года, оно направлено на то, чтобы воспитывать детей».

«Надеемся, что у нас получится интересное мероприятие, - сказала Татьяна Ларина, и.о. министра образования и науки Мурманской области, - потому что арктическая повестка сейчас интересна всем. И конечно, Российское движение школьников не должно от этой повестки уходить, тем более что у нас это движение активно развивается».

Для организации первого Арктического детского форума необходима поддержка федерального центра, так как столь масштабное событие с участием не только заполярных школьников, но и учащихся других городов северо-запада будет сложно устроить своими силами, а нашим детям есть, что показать.

«Мурманску есть, что предложить, что показать, - считает Мария Уварова, директор ФГБУ «Росдетцентр» г. Москва. - С точки зрения Российского движения школьников, у детей Мурманской области очень интересные инициативы, у учителей - интересные инициативы. И в этом смысле, мне кажется, этот форум станет фестивалем, где разные школьные команды смогут представить то, чем гордятся, у ребят из Мурманской области можно много чего почерпнуть».

Первый Арктический детский форум планируется провести в 2021 году. В нём примут участие активные и инициативные школьники северо-запада. Это мероприятие станет отличной альтернативой большим всероссийским форумам.