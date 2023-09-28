В Мурманске планируют создать молодёжный Совет машиностроителей

Этот вопрос сегодня обсуждали на расширенном заседании регионального Совета отделения Союза машиностроителей России. Встреча состоялась в рамках чемпионата профмастерства, который проводят на нескольких площадках нашего города.

На заседании регионального Совета отделения Союза машиностроителей России были рассмотрены три важных вопроса. Первым из них стала тема возможности создания в Заполярье молодёжного Совета машиностроителей, принятия манифеста для молодых рабочих.

Евгений Бурнашова, руководитель аппарата Мурманского регионального Союза машиностроителей России: «Недавно в Перми прошёл форум рабочей молодёжи, на которой присутствовала молодёжь из всех регионов нашего государства. Как раз там создался один из манифестов работающей молодёжи. Мы думаем, что его можно адаптировать, в том числе и для себя, для нашей отрасли машиностроения, куда в Мурманской области входит судоремонт. И распространить его по нашим предприятиям».

Планируется, что в манифест будут входить такие понятия как жизнь и работа в России, принятие ответственности на себя, осознание ценности и миссии на предприятии.

Вторым важным вопросом на заседании стало решение большой проблемы – кадрового голода. По мнению парламентария Владимира Мищенко, помогать детям в выборе будущей профессии надо с малых лет. А далее, по мере взросления, развивать в них профессиональные качества и обучать.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Будут намечены и выработаны меры, как нам правильно двигаться, чтобы улучшить положение дел в этой отрасли. В первую очередь ОСК об этом говорим. Нам это необходимо. Заводы, которые здесь находятся, на севере, они, в том числе занимаются ремонтом военной техники, обеспечивают флот, помимо гражданских заказов. А это, я думаю, не надо сегодня объяснять, какое имеет значение».

Третьим важным вопросом участников заседания стало обсуждение трансформации инженерного образования в МАУ.

Отметим, что параллельно с совещанием в стенах индустриального колледжа шёл Корпоративный чемпионат профессионального мастерства среди 250 работников группы ОСК. Его проводят по 9 компетенциям на трёх площадках Мурманска. Одно из направлений, в котором сегодня соревновались специалисты, изготовление прототипов и адаптивное производство.

Андрей Дятлев, начальник сектора инноваций и управления проектами АО «Производственное объединение «Севмаш»: «Участники соревнования должны изготовить прототип какого-то изделия с применением различных технологий. Это адаптивные технологии – печать на 3Д принтерах, технология литиевого пластика и силикона, фрезерная, токарная и лазерная обработка на станках с ЧПУ».

Участники заседания регионального Совета отделения Союза машиностроителей России во время встречи не раз отмечали важность взаимодействия молодёжи с властью. Только сообща, прислушиваясь, друг к другу, можно двигаться вперед и развивать производство и своё государство.