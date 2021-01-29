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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.21 19:30

В Мурманске планируют установить мемориал погибшим морякам «Онеги»

Рыболовецкое судно, по одной из версий, из-за обледенения и крена затонуло у берегов Новой Земли 28 декабря 2020 года.

Задачу открытия мемориала взяла на себя администрация Мурманска, место его установки и внешний вид будут обсуждаться с родными погибших. Практически все денежные выплаты в рамках материальной поддержки семей погибших и пострадавших моряков «Онеги» произведены. Помощь из резервного фонда правительства Мурманской области получили все семьи, кроме одной, проживающей на территории Украины. По ней продолжается сбор необходимых документов.

Также родственники рыбаков получили все полагающиеся им выплаты из резервных фондов других регионов и из Пенсионного фонда.

Пока рано говорить определённо о причинах катастрофы, отмечают следователи. Большую помощь в расследовании мог бы оказать подъём судна, но «Онега» лежит на глубине 130 метров, что создаёт немалые трудности для такой операции.

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