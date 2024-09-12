В Мурманске по 15 сентября включительно сразу в дух торговых центрах работает «Норвежская выставка» верхней одежды

Организаторы обновили коллекции и представляют модели из мембранной ткани.

Скандинавские производители верхней одежды знают толк в изготовлении качественных зимних и демисезонных вещей. Они учитывают влажный климат, обильные снегопады и низкие температуры. При пошиве представленной на «Норвежской выставке» одежды использованы лучшие в индустрии материалы, которые выдерживают экстремальные погодные условия, например, до минус 50 градусов, а также стильная и прочная фурнитура, что гарантирует не только удобство в использовании, но и долговечность.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Технологии - это дорого, если мы говорим про верхнюю одежду. Например, куртки из мембранной ткани отталкивают воду и грязь, при этом выпускают весь пар наружу. Они в магазинах стоят вообще «по космосу» и в наших климатических условиях это предмет необходимости. Но из-за своей дороговизны они становятся для многих предметом роскоши. За счёт того, что нашей компании удалось выкупить остаток ассортимента в закрывшихся магазинах, плюс мы минимизируем все расходы, логистику - цена получается в два – два с половиной раза ниже. Например, эта «Аляска» в магазинах была за 85 тысяч рублей, а на выставке вы получаете её за 29900. Вы получаете лучшее качество по максимально возможной низкой цене».

На «Норвежской выставке» так же представлены бренды из Финляндии, Канады, Италии, Греции с минимальной наценкой.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Из осенних моделей на выставке представлены мембранные куртки, которые в магазинах стоили по 37 тысяч, на выставке - за 17900. Так и пуховки женские в разных расцветках, на натуральном утином пуху. При этом набивка 90 на 10 - 90 процентов пуха и 10 процентов пера. За счёт этого они сверхлёгкие, на себе вообще не ощущаются, обработаны пропиткой, непромокаемые и непродуваемые ветром. В магазинах стоили по 29, на выставке - за 13900.

Только по 15 сентября включительно на «Норвежской выставке» можно купить брендовую одежду со скидками до 70%. Она будет представлена в Мурманске одновременно по двум адресам: в торговом центре «Елан» на Кольском проспекте, 64 (1-й этаж, напротив магазина «Пятёрочка») и в торгово-развлекательном центре «Форум» на Кольском проспекте, 134 (1-й этаж, 3-е помещение справа от главного входа).

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