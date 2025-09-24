В Мурманске по горячим следам был задержан подозреваемый в дерзкой краже смартфона из цветочного павильона

Рано утром неизвестный мужчина, находившийся, по предварительным данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения, взломал замок входной двери и проник в цветочный павильон на улице Академика Книповича в Мурманске. Однако его планы испортила сработавшая охранная сигнализация.

Вместо того чтобы скрыться, нарушитель пришёл в ярость и начал наносить повреждения рекламному щиту, после чего его внимание привлёк оставленный на прилавке гаджет. Похитив смартфон, мужчина, покинул место преступления.

Уже позже - во время визита полицейских, он так и не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. По месту жительства подозреваемого похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу