В Мурманске по ночам начинают зажигать…

В областном центре после завершения полярного дня включили уличное освещение. В этом году по просьбам жителей городские улицы засияли раньше назначенного срока. Причина - холодное лето и пасмурное небо, из-за которого видимость была очень низкой.

Все светильники подключены к городской системе «Каскад» и работают от единого пульта управления. Включается и выключается свет в соответствии с рекомендациями регионального Гидрометцентра. По мере сокращения светлого периода суток зажигать наружное освещение станут всё раньше.

«На повороте проспекте Ленина и улицы Карла Либкнехта у нас есть стационарные конструкции, которые мы зажгли 10 августа, - сообщил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Самое интересное, что мы уже готовимся к зимнему периоду, готовим новые конструкции, которые тоже к концу октября будем подключать и зажигать.