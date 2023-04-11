День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.23 19:30
В Мурманске по программе «Формирование комфортной городской среды» проведут ремонт дворовых территорий
Одним из обновлённых мест станет территория вокруг домов №№19, 21 и 23 по проспекту Ленина.
Этот большой двор на проспекте Ленина давно нуждается в ремонте. Детям здесь негде играть, старая площадка давно развалилась, машинам трудно проехать, а людям пройти из-за разбитого асфальта. А ещё и освещения практически не было.
Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Установят 21-у новую мачту освещения, проведут ремонт асфальта и тротуаров. На зелёной зоне проведут компенсационные высадки – 35 кустов сирени».
А ещё здесь появится большая детская спортивная площадка. Такие изменения жильцы двора увидят совсем скоро.
Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Проект готов, контракт заключён. Мы ждём наступления комфортных погодных условий, чтобы приступить к работам».
Завершится ремонт в этом дворе уже к осени.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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