В Мурманске по программе «Формирование комфортной городской среды» проведут ремонт дворовых территорий

Одним из обновлённых мест станет территория вокруг домов №№19, 21 и 23 по проспекту Ленина.

Этот большой двор на проспекте Ленина давно нуждается в ремонте. Детям здесь негде играть, старая площадка давно развалилась, машинам трудно проехать, а людям пройти из-за разбитого асфальта. А ещё и освещения практически не было.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Установят 21-у новую мачту освещения, проведут ремонт асфальта и тротуаров. На зелёной зоне проведут компенсационные высадки – 35 кустов сирени».

А ещё здесь появится большая детская спортивная площадка. Такие изменения жильцы двора увидят совсем скоро.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Проект готов, контракт заключён. Мы ждём наступления комфортных погодных условий, чтобы приступить к работам».

Завершится ремонт в этом дворе уже к осени.