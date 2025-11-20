В Мурманске почтили память «ездовых оленеводов» - защитников советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны

20 ноября жители Мурманской области отдают дань подвигу бойцов оленетранспортных батальонов - защитников советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. В честь этой памятной даты у мемориала в Мурманске состоялся торжественный митинг.

Красные гвоздики, шеренга нахимовцев, песни войны. На митинге, посвященном подвигу бойцам оленетранспортных батальонов, можно было увидеть участников в национальных костюмах. Многие пришли к мемориалу с чёрно-белыми снимками. И за каждой фотографией стоит история целой общины или села. Старейший член Ассоциации Кольских саамов Нина Елисеевна Афанасьева рассказала одну из таких историй.

Нина Афанасьева, член Ассоциации Кольских саамов: «Это все жители из деревни Варзино. У нас деревня маленькая была, порядка 15-20 человек ушли воевать, многие не вернулись, а кто-то вернулся. Вот Михаил Яковлевич вернулся, создал семью. Женился, воспитал троих детей».

В военных билетах бойцов уникальных батальонов писали «ездовой оленевод», а вместо шинелей и мундиров они носили традиционные для саами меховые малицы. В условиях полярной ночи и бездорожья каюры с оленями были незаменимыми.

- Олени - удивительные животные, которых не надо кормить, а раненый олень даже не произносит ни одного звука. Это единственно животное, которое по бездорожью может пройти в сутки 80 км.

В конце 2020 года в Мурманске появился памятник «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов». На квадратном постаменте перед образом сопки изображены фигуры бойцов оленетранспортных батальонов – оленевода и лыжника, а также оленей в упряжке и лайки.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Вклад оленетранспортных батальонов велик в победе Великой Отечественной войны. Мы, жители Мурманской области, свято чтим память о защитниках советского Заполярья, бойцах таких батальонов».

Всего за годы войны оленеводы-ловозерцы передали армии и флоту почти 6 тысяч транспортных оленей. Вывезли с поля боя более 10 тысяч раненых и 162 сбитых самолёта.