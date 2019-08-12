В Мурманске почтили память погибшего на АПЛ «Курск» экипажа

В Мурманске состоялись памятные мероприятия, посвященные 19-й годовщине гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск». В Мурманске торжественный митинг прошёл у мемориального комплекса «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время».

12 августа вспоминают одно из самых трагических событий в истории нашего флота — гибель экипажа атомной подводной лодки «Курск». 19 лет назад ракетный крейсер во время учений после страшного взрыва на борту затонул в Баренцевом море. За судьбой подводников тогда с надеждой следила многие жители страны. Спасательная операция длилась больше недели. Открыть люк на глубине удалось только 21 августа. Погибли все, кто был на борту: 118 моряков и офицеров.

«Сегодня от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Севастополя - во всех воинских частях проходят траурные митинги, на которых вспоминают погибших моряков «Курска», - говорит Владислав Павлов, заместитель командующего Северного флота капитана первого ранга. – Россияне вспоминают тех, кто с честью выполнил свой долг».

Рубка атомной подводной лодки «Курск» входит в состав мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время». Сюда в этот особенный и трагический день для всей Мурманской области с самого утра спешат люди с траурными гвоздиками в руках, чтобы почтить память павших.

«Их подвиг показал, что не перевелись богатыри на земле русской, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Люди готовы положить жизнь за других, за нас с вами, поэтому светлая им память. А мы будем помнить и не забывать, благодаря кому мы сегодня живём».

Память погибших подводников почтили возложением венков и поминальным молебном.