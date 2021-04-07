В Мурманске почтили память погибших моряков-подводников

Командующий Северным флотом и губернатор Андрей Чибис возложили цветы к рубке атомной подводной лодки «Курск».

Также в память о погибших моряках-подводниках, самоотверженно выполнявших свой долг перед Родиной, на кораблях и судах ВМФ России проходила минута молчания.

В 17 часов 8 минут, официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец», все корабли Северного флота приспустили Андреевский флаг. Для многих моряков этот день особенно печален ещё и из-за того, что в тех страшных трагедиях ушли из жизни их товарищи и одноклассники.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом, Герой Российской Федерации: «Для нас - это день памяти. Тем более мы вспоминаем о трагедиях тех кораблей, которые были в период нашей службы. И у рубки подводной лодки «Комсомолец», у которой мы сейчас находимся, мы вспоминаем своих товарищей».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ребята, подводники, мужчины выбрали очень рискованную профессию - Родину защищать. Именно поэтому их не дождались мамы, дети, жёны. И в этот день хочется только одного, чтобы такие трагедии никогда в нашей стране больше не повторялись».